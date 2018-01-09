Nevşehir’de Siyaset Akademisi Kayıtları Başladı

AR-GE Başkanlığı tarafından 81 İlde yürütülen ve bu dönem “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe’ sloganı ile başlayacak olan 18.dönem eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Bu kapsamda Siyaset Akademisi Programına katılmak isteyenler, 19 Ocak tarihine kadar AK Parti Nevşehir İl Başkanlığına kayıt yaptırabilecek.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Türk siyasi hayatına farklı bir yapı ve anlayış kazandıran AK Parti’nin, siyasete merak duyan kişilerin eğitimini amaçlayan Siyaset Akademisi’nde, “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe’ Programı olarak belirlenen eğitimlerin 8 hafta devam edeceğini belirtti.

Yanar, yaptığı açıklamada, Siyaset Akademisi eğitim programına tüm vatandaşların katılabileceğini belirterek; "Yeni dönem Siyaset Akademimiz İl Merkez ve İlçelerimiz dahil tüm halkımıza açıktır. Bu eğitim programlarına siyasi görüşü, cinsiyeti fark etmeksizin devlet memurlarımız da katılabilecek. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan katılım diploması verilecek. İlgi duyan vatandaşlarımız kayıt işlemleri için 19 Ocak tarihine kadar AK Parti İl Başkanlığımıza gelebilirler. Kayıt ve sorularınızla ilgili olarak 0384 214 14 50 parti sekretaryası ile iletişime geçebilirler. Yerel Yönetimler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olmak isteyen vatandaşlarımızı Siyaset Akademisi programımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Her dönemde olduğu gibi bu yıl da büyük iştirakin olması beklenen akademide eğitimlerin akademisyenler ve yerel yönetimler konusunda tecrübeli uzman siyasetçiler tarafından verileceğine işaret eden Yanar; “siyasete yeni yüzler kazandıran ve bilgi ve tecrübe paylaşımlarıyla ufuk açan Siyaset Akademisi’nin bu sene de birbirinden değerli konuşmacılarla dolu dolu geçecek. Siyasete ve gündem konularına ilgi duyan herkesi Siyaset Akademisi’ne davet ediyorum” diye konuştu.