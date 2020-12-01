Nevşehir’de ‘’Sıfır Atık’’ Belgesini İlk Alan Özel Okul Bahçeşehir Koleji Oldu

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü tüm atıklarını çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüşümünü sağlayarak ve çevresel kurallar içerisinde bertaraf edecek şartları sağladığını "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü" tarafından "Sıfır Atık" belgesiyle resmileştirmiştir.

Bu belgeyi Nevşehir'de alan ilk özel okul olarak öğrencisinden yönetimine kadar tüm paydaşların çevre konusunda duyarlı olduğunu göstermiştir.

Doğaya, çevreye ve sağlığa olan saygısıyla takdir kazanan Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ailesine sen de katıl.

Başarı senin tercihin!