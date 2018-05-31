Nevşehir’de selin bıraktığı izler siliniyor

Nevşehir’de dün etkili olan aşırı yağışın neden olduğu Selin bıraktığı izler, Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından siliniyor.

Şehir merkezinde dün saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 40 dakika süre ile aşırı yağışlar sonrasında oluşan sel, Ürgüp-Nevşehir Karayolu üzerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmuştu.

Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM) ekipleri, etkili olan aşırı yağışlarla meydana gelen selin bıraktığı olumsuz izlerin temizlenmesi çalışmalarına başladılar.