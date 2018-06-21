Nevşehir’de şehit pilot Yasin Boy’un ismi yaşatılacak

Gülşehir ilçesi Ovaören Köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy’un ismi Ovaören Köyü Ortaokulunda yaşatılacak.

Nevşehir’in Gülşehir İlçesinde eğitim- öğretime devam etmekte olan Ovaören Köyü Ortaokulunun adı “Gülşehir Ovaören Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy Ortaokul” olarak değiştirildi. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş açıklamasında, şehit pilotumuzun isminin Gülşehir Ovaören Şehit Pilot Yasin Boy Ortaokulu olarak anılmasının gurur verici olduğunu ifade ederken şehit pilotumuzun ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dilerim diye konuştu.