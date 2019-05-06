Nevşehir’de şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası

Nevşehir’de iki şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verilmesi nedeniyle düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Nevşehir Valiliği toplantı salonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener, törende yaptığı konuşmada şehitliğin yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebe olduğuna vurgu yaparak, şehitliğin Hakk’a yürümenin en güzel şekli olduğunu söyledi. Şehit ailelerine seslenen Şener, “Devlet Övünç Madalyası göğsünüzde gururla ve onurla taşıyacağınız, milletimizin sizler için kocaman yüreği olacaktır. Bugün verilecek olan bu madalyaları bütün devletimizin ve milletimizin sizi sahiplendiğinin bir sembolü olarak kabul edin. Türkiye’nin geleceği sizlerle daha parlak, çok daha aydınlık olacaktır” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimize minnet borçluyuz" dedi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise yaptığı konuşmada, "Devletin burada bir görevlisi olarak tüm şehit ailelerimiz bizlere birer emanettir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber şehit ailelerimizin her türlü sorunlarında, ihtiyaçlarında, her türlü problemlerinize yardımcı olmak bizlerin şeref borcudur” diye konuştu.

Duygusal anların yaşandığı törende 24 Mayıs 2016 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Emre Türkmen ile 13 Haziran 2017 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci’nin ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi. Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.