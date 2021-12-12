Nevşehir’de şehidi binlerce kişi uğurladı

NEVŞEHİR(KHA)-Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK’nın saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyünde toprağa verildi.

Şehit Aksöz’ün cenaze namazı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye mesajının ardından ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun taziye mesajı okundu.

Şehit Aksöz’ün Alacaşar köyü Merkez Camiinde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz’ün ailesine başsağlığı dilerken şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Celalettin Altunkaya’nın kıldırmasının ardından şehit Aksöz’ün naaşı köy mezarlığına defnedildi.