Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Nevşehir’de Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Yapıldı

Nevşehir Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 7 Ocak Pazar günü “Sarıkamış Şehitleri” ni Anma Yürüyüş yapıldı.

07 Ocak 2018 Pazar 19:35
Nevşehir’de Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Yapıldı
banner230

Yürüyüş programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İl Emniyet Müdür Mehmet Artunay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesinde başlayan yürüyüş Şehitlik Parkı’nda tamamlandı.

Şehitlikteki törende Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra katılımcılara Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından çorba ikram edildi.

İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün yaptığı duanın ardından Sarıkamış Şehitleri, 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitlerimiz için Fatihalar okundu ve dualar edildi.

Yapılan duaların akabinde program sona erdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim