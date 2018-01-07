Nevşehir’de Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Yapıldı

Yürüyüş programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İl Emniyet Müdür Mehmet Artunay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesinde başlayan yürüyüş Şehitlik Parkı’nda tamamlandı.

Şehitlikteki törende Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra katılımcılara Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından çorba ikram edildi.

İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün yaptığı duanın ardından Sarıkamış Şehitleri, 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitlerimiz için Fatihalar okundu ve dualar edildi.

Yapılan duaların akabinde program sona erdi.