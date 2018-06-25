Nevşehir’de resmi olmayan seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından siyasi partilerin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre oy dağılımı belli oldu.

24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Nevşehir’de 210 bin 901 kayıtlı seçmenden 185 bin 381’i sandık başına giderken kullanılan oylardan 185 bin 381’i geçerli 3 bin 781’i ise geçersiz sayıldı. Nevşehir’de kullanılan oylar sonrasında AK Parti 98 bin 583, MHP 33 bin 658, Hür Dava Partisi 551, Vatan Partisi 418, HDP 2 bin 359, CHP 30 bin 662, SP 2 bin 190 ve İYİ Parti ise 16 bin 960 oy aldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 10:54