Nevşehir’de Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ramazan Etkinlikleri ile Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Ramazan ayında Nevşehirlilerin buluşma noktası oldu. Her akşam, bin 500 kişinin hep birlikte kurulan sofralarda orucunu açtığı programda iftar öncesi ve sonrası düzenlenen etkinlikler büyük ilgi görüyor.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla birçok ünlü sanatçı ve yazarı Nevşehirliler ile buluşturacak olan Nevşehir Belediyesi’nin ‘Ramazan Etkinlikleri’ adı altında düzenlediği programlara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin iftar öncesi bölümünde yine çocuklara yönelik programlar düzenlendi. Kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar için iftar saatine kadar Hacivat-Karagöz ve Meddah gösterileri gerçekleştirildi.

İftar saatinde ise kurulan dev çadır içerisinde bin 500 kişi dualarla oruçlarını açtı.

İftar sonrasında ise, Ahmet Akkuş’un eşsiz yorumuyla etkinlik alanındaki vatandaşlar için Tasavvuf Musikisi Konseri düzenlendi. Programın son bölümünde ise, Kum Sanatçısı Veysel Çelikdemir gösterisiyle izleyenleri büyüledi. Çelikdemir’in, ışıkla aydınlatılan bir masa üzerinde özel kumlarla yaptığı çizimler, her yaş grubundan ziyaretçinin beğenisini kazandı. Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü gibi Türkiye’nin ünlü mimari yapılarının yanı sıra birçok manzara ve portreyi de özel kum kullanarak başarıyla çizen Veysel Çelikdemir’in gösterisi izleyenler tarafından bol bol alkışlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin yakından tanıdığı birçok ünlü yazar ve sanatçının katılacağı Ramazan Etkinlikleri, Ramazan ayı boyunca sürecek. Her akşam saat 18.30’da çocuklara yönelik olarak başlayacak olan etkinlikler iftar yemeğinin ardından saat 20.30’dan itibaren çeşitli konser, ilahi dinletileri ve gösterilerle devam edecek.

Ayrıca etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarından ücretsiz servisler kaldırılacak.