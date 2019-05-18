Nevşehir’de Ramazan coşkusu sanatçı Kürşat ile devam etti

Nevşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayının coşkusunu, heyecanını ve sevincini paylaşmak, sevgi, barış ve huzur içerisinde milli ve manevi duyguları pekiştirerek Ramazan kültürünü yaymak amacıyla düzenlediği Ramazan Etkinlikleri büyük beğeni topluyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katıldığı bu akşamki etkinliklerde ünlü sanatçı Kürşat Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin 12. günün de ilk olarak iftar öncesinde çocuklara yönelik programlar düzenlendi. Saat 18.00’dan itibaren kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar için daha sonra Meddah ve İlizyon gösterileri yer aldı. Burada gönüllerince eğlenen çocuklara Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İftar saatinin yaklaşması ile birlikte ise Nevşehirli vatandaşlar oruçlarını açmak için, Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan özel çadırda buluştu.

Akşam ezanının okunmasının ardından yaklaşık 2 bin oruçlarını burada açtı. Ramazan ayının huzur ve bereketini hep birlikte paylaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde dualar eşliğinde oruçlarını açmanın mutluğunu yaşadı.

İftar çadırında orucunu vatandaşlar ve hayırseverler ile birlikte açan Belediye Başkanı Rasim Arı, masaları gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Arı: “Şehrimizde bu birlikteliği, insanlarımızın gözlerindeki bu mutluluğu görmek beni çok sevindiriyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde bir Ramazan’ı hep birlikte idrak ediyoruz. Bu etkinliklerde bizlere destek olan hayırseverlerimize ve sanatçılarımıza, yazarlarımıza ve değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İftar yemeği sonrasında da Kanal 7’nin sevilen ekran yüzü ünlü sanatçı Kürşat Nevşehirlilerle buluştu. Nevşehirli sanatçı Kürşat seslendirdiği ilahilerin yanı sıra Nevşehir ve kahramanlık türküleri ile katılımcılara duygu yüklü bir akşam yaşattı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın izlediği konserde konuşan Kürşat: “Türkiye’nin sayısız ilinde ve bir çok ülkede konserler veriyorum. Hiçbir program beni Nevşehir’dekiler kadar mutlu etmiyor. Kendi memleketimde, Anadolu’nun bu kadim şehrinin insanlarının karşısında olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Buranın benim artık bir özel yanı da Rasim Arı başkanım. Ankara’da bulunduğu zamanlarda bir çok projesinde yer almaktan mutluluk duyduğum değerli başkanımın bizlere karşı bu sıcak ilgisi gerçekten gurur verici.” dedi.