Nevşehir’de Protokol Bayramlaştı

Nevşehir Belediyesi Hanım Konağı bahçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen geleneksel Ramazan Bayramı bayramlaşmasına, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, 27. Dönem MHP Nevşehir Milletvekili Adayları: Mehmet Varol, Sait Yüksel, Fazlı Koç, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı ve yöneticileri ve 27. Dönem İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adaylarının yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Kurmay Albay Yüksel Çetin, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Ticaret Odası Başkanı Arif Parmaksız Nevşehir Ticaret Odası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Bayramlaşmak için Hanım Konağı bahçesine gelen konuklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramların yapıldığı geleneksel bayramlaşma töreni, yaklaşık 1 saat süre ile devam etti.