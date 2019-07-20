Nevşehir’de polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından adli makamlara sevk edilen 7 şüphelinden 4’ü tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı kararı verildi. Diğer 9 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında ise 51,72 gram esrar, 5,06 gram metamfetamin ve 311,97 gram eroin ele geçirildi.