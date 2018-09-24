Nevşehir’de parkların yenilenmesi çalışmaları devam ediyor

-Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında Sadabâd Çocuk Oyun Alanı ve Dinlenme Parkında başlatılan çalışmalar sona erdi.

Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi’nde Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce başlatılan yenileme çalışmalarında, park alanındaki çocuk oyun grupları yenilendi. Değişik türde fidan ve süs bitkileri ile yeşil bir görünüme kavuşan alanda, yürüyüş alanları da yeni baştan düzenlendi. Park alanında Kondisyon aletleri de monte edilerek, çocuklar başta olmak üzere yöre sakinlerinin düzenli bir şekilde aletli spor yapmaları da sağlanmış oldu. Ahşap kamelya gruplarının da yerleştirildiği Sadabâd Çocuk Oyun Alanı ve Dinlenme Parkı, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Öte yandan Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezindeki diğer Çocuk Oyun Alanı ve Dinlenme Parklarının yenilenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.