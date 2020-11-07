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Nevşehir’de Okullar Rutin Olarak Dezenfekte Ediliyor
Nevşehir’de okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında rutin olarak dezenfekte ediliyor.
Nevşehir 07.11.2020, 12:58
Nevşehir Belediyesi, koronavirüs sürecinin başladığı Mart ayından bu yana halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasını azaltıcı önlemler alarak, tedbirleri elden bırakmıyor.
Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekipleri, şehrin farklı noktalarında aktif bir şekilde yürüttüğü dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını okullarda da sürdürüyor.
Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürünler kullanıldı.