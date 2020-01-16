Son Dakika
Nevşehir’de narkotik uygulaması yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü Plan Ve Koordinesinde Tüm Türkiye’de Olduğu Gibi Nevşehir’de De Narkotik Uygulaması Yapıldı.
Nevşehir 16.01.2020, 16:25
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 ekip ve 42 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 35 metruk bina, 28 park ve bahçe, 10 araç ve 51 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanırken 2 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.