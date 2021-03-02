Nevşehir’de mesai saatleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Türkiye risk haritasına göre, orta riskli iller arasında görülen Nevşehir’de esnek masai sona erdi.

Nevşehir Valiliği twitter hesabından duyuru yaparak il genelinde mesai saatlerinin normalleştiğini açıkladı.

Nevşehir Valiliğinin yaptığı paylaşımda, Esnek çalışma uygulaması kaldırılmış olup, bugünden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişikliğe gidilmiştir. Sabah: 08.00-12.00 Öğleden Sonra: 13.00-17.00 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.