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Nevşehir’de maske takmayan 13 kişiye para cezası kesildi
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER VE ÖNLEMLER DENETLENMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA İL MERKEZİNDE MASKE KULLANMA ZORUNLULUĞUNA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE 13 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.
Nevşehir 17.09.2020, 12:35
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve önlemler denetlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda il merkezinde maske kullanma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle 13 kişiye idari para cezası kesildi.