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Nevşehir’de mahalle konserleri başladı
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri’nin ilki Esentepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören programda mahalle sakinleri muhteşem bir yaz akşamı geçirdi.
Nevşehir 03.07.2021, 21:53 03.07.2021, 22:27
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri’nin ilki Esentepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören programda mahalle sakinleri muhteşem bir yaz akşamı geçirdi.
Covid-19 ile mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçilmesi ile birlikte vatandaşların yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerdeki parklarda konser etkinlikleri düzenlenmeye başladı. Yaz akşamlarında Nevşehirlileri müzikle buluşturacak olan ‘Mahalle Konserleri’ etkinliklerinin ilki Esentepe Mahallesi’nde bulunan 19 Mayıs Parkı’nda gerçekleştirildi.
Mahalle Konserleri, 6 Temmuz Salı günü akşam Bekdik Mahallesi’nde devam edecek.