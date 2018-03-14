Nevşehir’de lisanslı sporcu sayısı 6 yılda yüzde yüz 20 arttı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan çeşitli proje çalışmaları sonrasında il genelinde lisanslı sporcu sayısı 6 yılda yüzde yüz 20 oranında arttı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Gençlikspor ailesi olarak il genelinde yapılan çalışmalar sonrasında 2012 yılında 11 bin olan lisanslı sporcu sayısını 6 yılda 28 bin 770 sayısına ulaştırdıklarını ifade ederken, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. Ünlüer, “İlimizdeki tüm branşlarda Gençlikspor ailesi olarak çalışmalar yapıyoruz. Ama ağırlıklı olarak basketbol, voleybol, atletizm ve bisiklette ön sıralardayız. Özellikle atletizmcilerimizin son dönemlerde elde etmiş olduğu başarıları hem bizleri hem de ilimizi mutlu ediyor. Şu anda atletizmcilerimiz liselerde Türkiye şampiyonu oldular ve dünya şampiyonasına gidecekler. Dünya şampiyonasında da ülkemize güzel bir derece ile geleceklerini bekliyoruz. Ben bu kapsamda atletizm antrenörümüze teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ilimizde lisanslı sporcu sayımızda oldukça yükseliş var. Bugün itibarıyla ilimizde 28 bin 770 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Yaklaşık olarak ise 6 bin civarında faal sporcu sayımız var. Yani 7’den 77’ye her kesime spor yaptırmak için çalışıyoruz” dedi.

"Projelerimizle vatandaşları spora teşvik ediyoruz"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, yürütülen çeşitli projeler ile tüm kesimi spora davet ettiklerini ifade ederken, vatandaşların projelere büyük ilgisi olduğunu söyledi. Ünlüer, “Şu anda büyük bir gayretle antrenörlerimiz ile yürütmüş olduğumuz çalışmalarımız bulunuyor. ‘Bağımlı olma bizimle ol’ kapsamında tüm gençlerimizi tesislerimize davet ediyoruz. Bununla ilgili çalışmamız var. Daha sonra ’koşabiliyorken koş’ projemiz ile tüm vatandaşlarımızı fiziksel aktiviteye çağırıyoruz. Her gün sabah yürüyüşlerimiz başladı. Uzanan her el bir engel kaldırıyor çalışmamız ile de engelli kardeşlerimizi sporun içerisinde yer almalarını sağladık” diye konuştu.

"6 yılda sporcu sayımız yüzde yüz 20 arttı"

Gençlikspor ailesi olarak yapılan tüm bu çalışmaların ardından 2012 yılında 11 bin olan lisanslı sporcu sayısının 2018 yılı itibarıyla 28 bin 770’e ulaştığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, ”Lisanlı sayımız 6 yıl içerisinde yüzde yüz oranına artışı geçti diyebilirim. Çünkü 2012 yılında 11 bin lisanslı sporcu sayımız vardı. Şuanda geldiğimiz nokta ise 28 bin 770 oldu. Bu bağlamda 2012’den 2018’e baktığımız zaman bu süreçte yüzde yüz yirmi artış olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.