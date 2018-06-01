Nevşehir’de LGS sınavına 3 bin 515 öğrenci girecek

Yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS)’ye Nevşehir il genelinde 3 bin 315 öğrenci girecek.

Türkiye’de 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavın 9.30’da başlayacak ve 11.30’da sona erecek. Yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavlarına Nevşehir merkezden bin 987 il genelinde ise 3 bin 515 öğrenci katılacak.

3 Haziran Pazar günü yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavlarına ise merkez ilçede 2 bin 619 öğrenci katılırken il genelinde ise toplamda 5 bin 261 öğrenci sınavlara katılacak.

Milli eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada 2 Haziran Cumartesi ve 3 Haziran Pazar günü yapılacak olan sınavlar öncesinde araç sürücüleri ve vatandaşlar uyarıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ 2 Haziran ve 3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan sınavlarda vatandaşların sorumluluk bilinciyle hareket ederek, henüz ortaokul çağında olup liseye adım atacak öğrencilerimizin gürültüden çok fazla etkilenmemesi adına her türlü gürültüden kaçınarak, araçlarda müzik çalınması, korna kullanılması gibi öğrencilerimizi etkileyecek seslerin çıkarılmamasına özen gösterilmesini rica ediyoruz” denildi.