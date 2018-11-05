Nevşehir’de Kurtulmuş’un katılımıyla Millet Kıraathanesi açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Avanos-Ürgüp Köprülü Kavşağının yanında oluşturulan Millet Kıraathanesi, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katıldığı bir törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde yaygınlaşması yönünde talimatları gereği Nevşehir Belediyesi tarafından Avanos-Ürgüp Köprülü Kavşağı’nın hemen yanı başında ahşap kaplamalı olarak oluşturulan Millet Kıraathanesi’nin hizmete açılışı dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Nevşehir’de oldukça farklı bir sosyal yaşam alanı haline getirilen Millet Kıraathanesinin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Kadınlar Kolu Başkanı Ayşe Bilgiç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Nevşehir Belediyesi Millet Kıraathanesinin açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemin inşa projelerinden biri olarak nitelendirdiği Millet Kıraathanesini Nevşehir’e kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Seçen şöyle konuştu:

“Ülkemizin çıktığı kutlu yolda, yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde 2023 hedeflerine doğru, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde omuz omuza yürümekteyiz. Bugün burada, Cumhurbaşkanımızın, yeni dönemin inşa projelerinden biri olarak nitelendirdiği Millet Kıraathanemizin açılış töreni için bir aradayız. Geleneksel kültürümüzü yaşatmak adına, siz kıymetli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde sohbet edebileceği ve kitap okuyabileceği, çocuklarımızın ve ailelerimizin bir araya geleceği ve bütünleşeceği bu güzel mekanı hizmetinize sunmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Millet Kıraathanesinin her yaşa ve her seviyeye hitap edecek şekilde düzenlendiğini dile getiren Seçen, 400 metrekarelik bir kullanım alanına sahip Millet Kıraathanesine ilişkin bilgiler verdi. 2 katlı olarak düzenlenen Millet Kıraathanesinin 2 bin farklı türden kitabın okuyucu ile buluşacağını söyleyen Seçen “ Kıraathanemizin üst katında yaklaşık 2.000 adet farklı türden kitabın sergilendiği kütüphanemiz yer alıyor. Burada aynı zamanda satranç oynanabilecek. Hemen yanında başka bir alanda da bir okuma salonu oluşturduk. Bir de terasımız mevcut. Alt katta ise dinlenme odamız var. Burası, öğrencilerimizin velileri ve diğer vatandaşlarımızın da kitap okuyup sohbet edebileceği bir alan.Aynı zamanda vatandaşlarımız günlük gazeteleri ve dergileri de okuma imkanı bulacak. Ayrıca başka bir bölüme 15 adet bilgisayar yerleştirdik ve internet hizmeti de sunuyoruz. Masa tenisi alanımız ve mescidimiz de bulunuyor. Kıraathanemizin dış alanında ise çocuklarımız için bir oyun alanı hazırladık. Burada hem kitabınızı okuyacak, çayınızı ve diğer ikramlarımızı alacak ve bunlardan ücretsiz faydalanacaksınız. Ve kıraathanemiz haftanın 7 günü sabah saat 09:00 ile akşam saat 22:00 arasında sizlere hizmet verecek” dedi.

Sosyal Ve Kültürel Gelişim Açısından Önemli Bir Yatırım

Belediye Başkanı Seçen, Millet Kıraathanesinin şehrin sosyal ve kültürel gelişimi açısından önemli bir yatırım olarak gördüklerini dile getirerek şöyle konuştu: “ Kendinizi evinizde hissedeceğiniz bir yer yapalım istemiştik. Öyle de olacağını düşünüyorum. Millet Kıraathanesi öyle inanıyorum ki şehrimizin hem sosyal ve hem de kültürel gelişimi açısından önemli bir yatırım. Ders çalışmak isteyen, kitap okumayı seven tüm vatandaşlarımızı kıraathanemize davet ediyorum. Selamlaşmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğimizin yeni buluşma adresi, Nevşehir’imize hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da, konuşmasında sanayileşme ve ekonomik gelişmişlikle tüm dünyada öncü olan batılı toplumların özellikle son yıllarda toplumsal doku anlamında ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çekti. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı batılı toplumlarda ekonomik olarak çok gelişmiş olmakla birlikte, sanayileşme bakımından çok ileriye gitmiş olmakla birlikte, toplumsal doku bakımından fevkalade büyük sorunlar yaşadıklarını görüyoruz. Modern toplumların en büyük sorunların birisinin de gelişmenin içerisinde, zenginleşme içerisinde ve kalabalık şehirler içerisinde insanoğlunun giderek daha yalnız hale gelmesi, daha fazla bireysel yalnızlık ve mahrumiyet içerisine hapis olunmasıdır. Böyle olduğu takdirde ne yolların, ne havaalanlarının ne fabrikaların ve ne de bireysel zenginliklerin bir anlamı kalmıyor. Batı toplumlarında aylar geçtiği halde oturup sohbet edeceği ve yolda bir arkadaşı ile karşılaşmayan milyonlarca insanın varlığını biliyoruz. Modern toplumların hele hele bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte daha giderek daha fazlada yalnızlaşan insanlar sorunu ile karşı karşıya kaldığı bir gerçektir. İnsanların kahvehanelerde bir araya gelen insanların daha çok günlük dedikodularla ve anlamsız sohbetlerle vakit geçirdiğini biliyoruz. İşte tam da bu noktada bir toplumun hem sosyalleşmesinin aracı olarak hem de geleneksel kültürümüzde sözlü kültürün yaygınlaşma amaçlarından birisi olarak kıraathanelerin önemi fevkalade ortadadır.Adı üzerinde Kıraathane, sohbet hane.İnsanların bilgilerini, görgülerini farklı olarak elde ettikleri becerilerini birikimlerini paylaştıkları ortam, Dostluklarını, ahbaplıklarını tazeledikleri güçlendikleri ortam. Bilen bir kişinin konuştuğu ve katılımcıların o kişiden yararlandıkları bir ortam. Epeydir unuttuğumuz ve kahvehane dediğimizde ,kıraathane dediğimizde ortam yeniden canlanıyor, yeniden diriliyor. Hizmete kazandırılan Millet Kıraathanesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Daha sonra Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün yaptığı duanın ardından Millet kıraathanesinin kurdelesi, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından kesilerek hizmete kazandırıldı.