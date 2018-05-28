Nevşehir’de kumar ve tombala uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkez ve ilçelerde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla kumar ve tombala uygulaması yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 65 iş yeri kontrol edilirken 768 şahsın ise GBT kontrolü yapıldı. Ürgüp ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken 4 kişiye ise kumar oynamaktan bin 36 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.