Nevşehir’de kumar operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar operasyonu düzenlendi.
İş yer sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, 4 şüpheliye ise kumar oynamaktan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar operasyonu düzenlendi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar operasyonu düzenlendi.
İş yer sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, 4 şüpheliye ise kumar oynamaktan adli işlem yapıldığı öğrenildi.