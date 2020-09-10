Nevşehir’de Kovit-19 Denetimleri Gerçekleştirildi

Nevşehir Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren’in başkanlık ettiği denetimlere, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt katıldı.

Lale Caddesi başta olmak üzere şehir merkezindeki çeşitli cadde ve sokakları gezen denetim ekipleri Kovid-19 denetimi gerçekleştirerek özellikle maske konusunda vatandaşlarımızı uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılırken virüsün hep birlikte duyarlılık gösterilerek yenilebileceği vurgusu da yapıldı.