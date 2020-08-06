Nevşehir’de Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Denetim

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirilen denetime Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ve polis ekipleri katıldı.

Denetimler sırasında, hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek, işletme sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Vali Becel burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde bütün kamu kuruluşlarının sorumluları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve denetim ekiplerinin katılımıyla maske, hijyen ve sosyal mesafe kontrolü yapıldığını söyledi.

Becel: "Toplu taziyelerden, kalabalık düğünlerden kaçınalım. Mümkün olduğu kadarıyla mesafe ve temizliğe dikkat ederek programlarımızı yaparsak hiç birimiz üzülmeyiz. Vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı ise, denetimlerin virüsle mücadelede farkındalık oluşturmak için gerçekleştirildiğini belirterek tedbirlerin önemini vurguladı.

Başkanı Arı, “Biraz önce Milli Eğitim Bakanımız bir açıklama yaptı. Eğer okulların açılmasını istemiyorsak maskesiz, mesafesiz ve hijyen kurallarına uymadan sokaklarda dolaşalım dedi. Evet her birimizin istediği tabi ki okullarımızın açılması, ekonomimizin normal çarkında işlemesinin devam etmesi. Eğer biz bunları istiyorsak duyarsız kalamayız. Yani bu ne Sayın Valimin ne İçişleri Bakanlığımızın ne bizim insanlarımıza zulüm etmek, insanlarımızın sosyal hayatını engellemek maksadıyla yapılan bir denetim değil vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmek, şehrimizin, ülkemizin güvenliği ve sağlığı için yapmak zorunda olduğumuz bir uygulamadır. Dolayısıyla hiç kimsenin kendi bireysel bir tavrı değil. Lütfen kendi sağlığınız için, çocuklarınızın sağlığı için kontrollü sosyal hayatı devam ettirebilmek için lütfen bu kurallara uyalım. Uymayan dostlarımızı, kardeşlerimizi uyaralım” diye konuştu.