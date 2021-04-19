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Nevşehir’de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de denetimler aralıksız devam ediyor.

Nevşehir 19.04.2021, 11:54
Nevşehir’de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de denetimler aralıksız devam ediyor.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde koronavirüs ile mücadele kapsamında işyerlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından işyerlerine maske, mesafe hijyen uyarısı yapılırken işyerlerine uyarılarda bulunuluyor. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Valimiz İnci Sezer Becel koordinesinde Vali Yardımcılarımızın öncülüğünde il genelindeki denetimlerimiz devam ediyor. Amacımız hayatı değil, salgını kısıtlamak. Lütfen tedbirlere uyalım” denildi.
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