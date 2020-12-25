Nevşehir’de korkutan yangın

Nevşehir Karasoku Mahallesinde bir evde çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Karasoku Mahallesinde yabancı uyruklu vatandaşların oturduğu bir apartmanın ikinci katında soba nedeniyle yangın çıktı. Yangında evde bulunan vatandaşlar çıkan yangın sonrasında kendi imkanları ile evden çıkmaya çalışmaları çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken apartman dairesinde soğutma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Çıkan yangından 12’si çocuk 17 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.