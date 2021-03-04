Nevşehir’de Kontrollü Normalleşme Sürecinde Dinamik Denetim Gerçekleştirildi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirilen denetime, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Ticaret Müdürü Ahmet Taygurt ile Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı katıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 260 bin personelin katılımı ile tüm ülkede olduğu gibi Nevşehir’de de gerçekleştirilen denetimler sırasında açıklama yapan Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir’de bin kişi ile denetimler gerçekleştirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Yeni normalleşmenin başladığı günden itibaren vatandaşlarımızın, esnafımızın tedbirler konusunda desteğini istiyoruz. Biz gerekli denetimleri yapacağız fakat daha çok vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın uyması önemli. Nevşehir’de 100 bindeki vaka sayı oranına göre 48.50 civarındayız. Bu oranın daha da aşağılara düşmesini hedefliyoruz. Yapacağımız denetim ve vatandaşlarımızın tedbirlere uyması ile risk değerlendirme haritasında mavi grupta risksiz yerde olmayı hedefliyoruz. Bunu birlikte yapacağız, ben Nevşehirli hemşerilerime güveniyorum.”

Aksaray Caddesi ve Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehir merkezindeki çeşitli cadde ve sokakları gezen denetim ekipleri Covid-19 denetimi gerçekleştirerek özellikle maske konusunda vatandaşlarımızı uyarılarda bulundu.