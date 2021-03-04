Nevşehir’de Kontrollü Normalleşme Sürecinde Dinamik Denetim Gerçekleştirildi
Sağlık Bakanlığınca açıklanan Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre sarı bölgede yerini alarak orta riskli iller kategorisine giren Nevşehir’de ‘Kontrollü Normalleşme Sürecinde Dinamik Denetim’ gerçekleştirildi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirilen denetime, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Ticaret Müdürü Ahmet Taygurt ile Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı katıldı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 260 bin personelin katılımı ile tüm ülkede olduğu gibi Nevşehir’de de gerçekleştirilen denetimler sırasında açıklama yapan Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir’de bin kişi ile denetimler gerçekleştirildiğini ifade ederek şunları söyledi:
Aksaray Caddesi ve Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehir merkezindeki çeşitli cadde ve sokakları gezen denetim ekipleri Covid-19 denetimi gerçekleştirerek özellikle maske konusunda vatandaşlarımızı uyarılarda bulundu.