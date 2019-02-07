Nevşehir’de ki Ülkücüler bir araya gelecek

Nevşehir Esnaf Kefalet Düğün salonunu 2. katında saat 19:30’da gerçeklesek olan ve bine yakın kişinin katılım göstermesi beklenen bu dev toplantı için geri sayım başladı.

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker ve yönetiminin tertip ettiği bu anlamlı programda şimdiye kadar yapılan faaliyetler ve önümüzde ki günlerde yapılması planlanan faaliyetler konuşulacak. Tüm Ülkücü camiayı bu anlamlı toplantıya davet eden Ocak Başkanı Ali Türker, “Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı olarak 08 Şubat 2019 Cuma akşamı saat 19:30’da Esnaf Kefalet Düğün Salonunda genişletilmiş istişare toplantısı gerçekleştireceğiz. Ülkü ocaklarının bugüne kadar yaptığı çalışmalar, önümüzdeki günlerde yapacağı faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunmak için siz değerli ülküdaşlarımızı da aramızda görmek ister, katılımlarınızı bekleriz.” dedi.