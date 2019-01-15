Nevşehir’de kesin hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesin hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan S.P., Kayseri adli makamlarınca 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.S. ve Lüleburgaz adli makamlarınca 2 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edilen şahıslar tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.