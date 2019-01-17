Nevşehir ‘de kasten yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde meydana gelen olayda M.G ve A.Y. silahla bir kişiyi yaraladı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında bindikleri araç ile kaçan şüpheliler kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet pompalı tabir edilen tüfek, 1 adet bıçak ele geçirilirken araç içerisinde bulunan M.G. ve A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken M.G. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.