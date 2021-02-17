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Nevşehir’de karla mücadele aralıksız sürüyor
Nevşehir’de karla mücadele ekipleri tarafından kaldırılan kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor.
Nevşehir 17.02.2021, 16:13 17.02.2021, 18:53
Nevşehir’de karla mücadele ekipleri tarafından kaldırılan kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor.
Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce oluşturulan ekipler Atatürk Bulvarı’nda iş makineleri yardımı ile kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini kent merkezi dışında bulunan arazilere taşıdı.
Yaya kaldırımlarını da temizleyen belediye ekipleri ayrıca buzlanma tehlikesi oluşan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.