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Nevşehir’de karısını bıçaklayan adam tutuklandı
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şahıs kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir 29.06.2020, 16:49
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şahıs kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y. kasten yaralama ve suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme suçlarından adli işlem yapılmasının ardından sevk edilmiş olduğu mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.