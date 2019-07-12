Nevşehir’de kardeş kavgası: 1 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde iki kardeşin kavgası sonrasında 1 kişi yaralandı.
Kavganın iki kardeş arasında borçlarına kefil olmadan dolayı olduğu iddia edildi.Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 15:03
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde iki kardeşin kavgası sonrasında 1 kişi yaralandı.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde iki kardeşin kavgası sonrasında 1 kişi yaralandı.
Kavganın iki kardeş arasında borçlarına kefil olmadan dolayı olduğu iddia edildi.Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 15:03