Nevşehir’de kardelen ve çiğdemler çiçek açtı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünde, baharın müjdeleyicisi kardelen ve çiğdemler, kış mevsimi olmasına rağmen son günlerde ısınan havalardan dolayı çiçek açtı.

Baharın müjdecisi olan ve Mart ile Nisan aylarında çiçek açan kardelen ve çiğdemler, bu sene hava sıcaklığının mevsim koşulları üzerinde seyir etmesiyle birlikte çiçek açtı.

Ürgüp’e bağlı İltaş köyü Kırcağaz mevkiinde doğa yürüyüşü yaparken çiğdem çiçeğini ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Menderes Yüksel Türkegül bu durumun baharı müjdelediğini ifade etti.

Yeşeren kardelen ve çiğdemler arazide güzel manzaralar oluşturdu.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 14:19