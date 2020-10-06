Nevşehir’de karantinadan kaçan KYK’da 22 kişi karantinaya alındı

Korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 22 kişi Kredi Yurtlar Kurumu’nda karantina altına alındı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymayanlar Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna karantinaya alınmaya devam ediyor. Son olarak Nevşehir’de karantina kurallarına uymadıkları tespit edilen 22 kişinin KYK’da karantina altına alındıkları öğrenildi.