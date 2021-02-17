Nevşehir’de kar kalınlığı 22 cm olarak ölçüldü

Nevşehir’de dün yağan kar yağışı ile birlikte Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından kar kalınlığı 22 santim olarak ölçüldü.

Nevşehir’de dün öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından il merkezinde kar kalınlığı 22 cm olarak ölçülürken metrekareye ise 14 kilogram kar düştüğü öğrenildi.

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Altınpınar köyünde ise kar kalınlığı 17 cm olarak ölçülürken yüksek kesimlerde kar kalınlığının 35 cm olarak değerlendirildiği öğrenildi.