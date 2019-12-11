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Nevşehir’de kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere ördü

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Eşi Melek Arı Ve Beraberindeki Gönüllü Kadınlar, Soğuk Kış Günlerinde Yürekleri De Isitan Sıcak Bir Projeye İmza Atarak İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin Atkı Ve Bere Ördü.

Nevşehir 11.12.2019, 14:37 11.12.2019, 15:35
Nevşehir’de kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere ördü
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı ve beraberindeki gönüllü kadınlar, soğuk kış günlerinde yürekleri de ısıtan sıcak bir projeye imza atarak ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere ördü.

Nevşehir Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı tarafından minik yürekler üşümesin sloganıyla gönüllü kadınlar tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere örüldü. Millet kıraathanesine projeye destek vermek için gelen gönüllü kadınlar Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı tarafından tek tek karşılanırken kadınlar kısa süre içerisinde bir çok atkı ve bere ördü. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı yaptığı açıklamada projeye destek veren tüm kadınlarımıza teşekkür ederim dedi. Melek Arı, “Nevşehir Belediyemizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklarımıza atkı ve bere örüyoruz. Projemize destek olan kadınlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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