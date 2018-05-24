Nevşehir’de Joker operasyonu yapıldı

Nevşehir’de motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavlarına joker (başkasının yerine sınava girenlere) olarak tabir edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, 22 Mayıs tarihinde Endüstri Meslek Lisesinde yapılan motorlu taşıt sürücüsü kursiyerleri sınavlarına başkasının yerine sınava katılacağı ihbarı alınan M.S.S., İ.Ç. ve H.Z.’ polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere “Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılmadı ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından son iki ayda joker olarak tabir edilen 9 kişiye yasal işlem yapıldığı öğrenildi.