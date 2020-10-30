Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından aranan 7 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.