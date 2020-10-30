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Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından aranan 7 şüpheli yakalandı
NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JASAT EKİPLERİ TARAFINDAN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARAMA KARARI BULUNAN 7 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Nevşehir 30.10.2020, 12:34
Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.