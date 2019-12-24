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Nevşehir’de itfaiye 2019 yılında 281 yangına müdahale etti
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri 2019 Yılında 281 Yangına Müdahale Etmesinin Yanı Sıra 67 Trafik Kazasına Müdahale Etti.
Nevşehir 24.12.2019, 15:03 24.12.2019, 15:27
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Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 281 yangına müdahale etmesinin yanı sıra 67 trafik kazasına müdahale etti.
İtfaiye Müdürlüğü tarafından 484 işyerine de yangın güvenlik raporu verildiği öğrenildi.
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