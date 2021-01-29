Nevşehir’de inşaat hırsızları tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği ekiplerince inşaat hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği ekiplerince boş inşaatta bulunan değeri 35 bin lira olan inşaat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık şüphelisi S.Y. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.Y. ve M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.