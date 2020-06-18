Nevşehir’de İlk Kez Nöronavigasyon ile Beyin Tümörü Ameliyatı Başarılı Bir Şekilde Yapıldı

Nevşehir Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Polikliniğine 62 yaşındaki İkbal Balcı adlı hasta sağ kolda uyuşma şikayeti ile geldi, yapılan tetkik ve beyin MR çekimi sonucunda, beyinin sol yarısında saptanan beyin tümörü olduğu ve acilen ameliyata alınması gerektiği hastaya bildirildi ve ameliyat kararı alındı. İlk kez Navigasyon yöntemi ile başarı bir ameliyat yapıldı. Sonrasında hastanın şikayetleri geçip sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahi Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Oğuz Balkış ameliyat hakkında şunları kaydetti; “Dünyada ve Türkiye de son yıllarda Cerrahi alanında tıbbi teknolojinin sunmuş olduğu en gelişmiş tekniklerden bir tanesi olan nöronavigasyon sistemi operasyonlar sırasında tıpkı cep telefonlarında ve otomobillerde kullanılan navigasyon uygulamalarının yaptığı gibi tümörün yerinin belirlenmesini ve bu şekilde en kısa yoldan beyine en az zarar vererek tümörün tamamen çıkarılmasını sağlayacak navigasyon cihazını kullanılmaya başlandı. Beyin tümörü ameliyatları sırasında en önemli noktalardan birisi sağlam beyin dokusuna zarar vermeden tümörü çıkartmaktır. Bu ameliyatlarda tümörün yakınındaki sağlam beyin dokusuna mümkün olduğu kadar zarar vermemek ve sadece tümör bölgesinde işlemi yapmak için güvenilir olan yöntemdir. Sadece yüksek teknoloji gerektiren tıbbi uygulamalar yapan sağlık kuruluşlarında mevcut olan bu yöntem bu konuda eğitim almış cerrahi dal uzmanları tarafından uygulanır. Milimetrik yanlışlıkların büyük olumsuzluklar doğurabildiği hayati önem arz eden beyin ameliyatlarında nöronavigasyon sistemi hastanemizde ilk defa uygulanmaya başlandı.

Bu yöntemle MR yada Bilgisayarlı tomoğrafi filmleri çekilerek tümörün yeri tesbit edilmekte Bu elde edilen filmler nöronavigasyon cihazının bilgisayarına aktarılmaktadır. Nöronavigasyon cihazına aktarılan bu görüntüler hastanın kafasında ve/veya omurgasında belirlediğimiz referans noktaları ile eşleştirilmektedir. Bu eşleştirmeler yapıldıktan sonra beyin veya omurilikteki tümörün yeri nöronavigasyon cihazı el aletinin yol göstericiliğinde ameliyatın başından sonuna kadar tespit edilmekte ve tümör mikrocerrahi teknikle ( çıplak gözle göremiyeceğimiz yerleri yaklaşık 30- 40 kat büyüten mikroskop cihazı ve mikrocerrahi el aletleri kullanarak) başarılı bir şekilde çıkarılmaktadır.

Balkış “Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği olarak dünyada mevcut olan, bilime dayalı en ileri teknolojiyi hastalarımıza sunabilme çabasındayız. Bu Nöronavigasyon teknolojisiyle mikrocerrahi daha güvenli hale geliyor. Ameliyat süreleri kısalıyor, ameliyatlarda başarı oranı artıyor ve ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonların da en aza iniyor, hastanın hastanede kalma süresi kısalıyor bu denli bir ameliyatı ilk defa Nevşehir İlimizde gerçekleştirmiş olma gururunu yaşamaktayız.” dedi.







