Nevşehir’de ilk kez mahalle iftarı yapıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma ayı Ramazan’ın tüm güzelliklerinin yaşatılması amacıyla ortaya konulan mahalle iftarlarından ilki bugün gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir’de ilk kez mahalle iftarları düzenlenmeye başlandı. Nevşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilmesi planlanan mahalle iftarlarından ilki bugün Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaklaşın bin 300 kişinin katılımıyla iftar yapıldı. Düzenlenen iftara Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen birlik, beraberliğin olması amacıyla mahalle iftarlarını başlattık dedi. Belediye Başkanı Seçen, “Aslında her gün bin 500 kişilik belki 20-25 yıldır iftar çadırımızda iftar yemeği veriyoruz. Onun haricinde de özellikle mahallede yani sadece fakir olanlar değil zengin olan, fakir olan ihtiyacı olan olmayan kim varsa burada mahalle halkının burada bir araya getirebilmekti. Bu fikirde şuradan gelişti. İki sene önce 128 daireli bir siteye oturdum. Ben sitede oturanları tanımıyordum. Geçen sene de biz böyle bir uygulama başlattık apartmanda ve dedik ki bunu mahallelerimize de yayalım. Yani hiç olmazsa insanlar birbirlerini daha iyi tanısılar ve daha çok kaynaşsınlar, kardeşliğe birliğe vesile olsun. Gayemiz buydu ve ilk mahalle iftarımız bugün burada yaklaşık bin 200 ile yapacağız ve diğer mahallelerde de iki üç mahalleyi bir araya getirmek suretiyle 10 iftarımız daha olacak” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2018, 22:01