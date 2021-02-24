Nevşehir’de İlk Kez Kapalı Tüp Mide Ameliyatı Yapıldı

Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğini Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yavuz ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatla uzun süredir kilo veremeyen genç bayan hastanın midesinin yaklaşık 3/2’lik bölümü alındı.

Dr. Yavuz; “Nevşehir Devlet Hastanesin Genel Cerrahi kliniğine gelen 25 yaşındaki E.S. adlı genç bayan hastamız kilo veremediği için bize başvurdu, yapılan tetkiklerde 113 kilo, 40 vücut kitle indeksine sahip olduğu görüldü. Hastamıza alternatif diğer yöntemlerle diyet ve egzersizle kilo verememesi ve bu durumdan muzdarip olması üzerine gerekli tetkik ve incelemeleri tamamlandıktan sonra endokrinoloji açısından da uygun görülmesinden sonra tüp mide ameliyatı(sleeve gastrektomi) yapılmasına karar verildiğini bildirdi.”

Gayet başarılı bir şekilde tamamlanan operasyondan sonra hasta taburcu edildi. Hastamız 1 ayda yaklaşık 20 kilo verdi. 4 ay sonunda 45 kilo vererek ciddi bir rahatlama sağladı. Yaptığımız bu ameliyat estetik amaçlı değil, insanların fazla kilo problemini ve bunun getirdiği sıkıntıları çözmeye yöneliktir" diye konuştu. Obezite cerrahisi ile beraber hastalarda mevcut hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, kalp ve damar hastalıklarında da önemli ölçüde düzelme sağlandı." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yavuz ameliyat hakkında şu bilgileri kaydetti; "Sleeve gastrektomi (tüp mide) obezite cerrahisinde yaygın olarak uygulanan gıda alımını kısıtlayıcı ameliyatlardandır. Kısıtlayıcı etki mide hacmi küçültüldüğü için daha erken doygunluk hissi oluşturmakta , mideden salgılanan hormonlardaki değişiklikten dolayı iştah azalmaktadır. Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan ve maalesef çağın hastalığı olan obez hastaları için önemli bir tedavi seçeneğidir" dedi.

Dr. Yavuz; “Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatının obezite hastalarında midenin büyük bir kısmının çıkarılması ile zayıflamanın sağlandığı bir ameliyat yöntemi olduğunu söyleyerek işlemin tamamının laparoskopik (kapalı) ameliyat yöntemi ile yapıldığını anlattı. “Obezite bir sağlık sorunudur ve birçok hastalığın başlangıcı olduğu gibi var olan hastalıkların da daha alevli geçmesine sebep olmaktadır.” bu yüzden obezitenin tedavisinin mutlaka yapılması gerektiğini belirtti. Bir hekim olarak obezite hastalığının tedavisinde öncelikle diyet, egzersiz ve medikal tedavi imkanlarının denenmesi gerektiğine inandığını kaydeden Yavuz, bu yöntem ile fazla kiloların verilemediği takdirde cerrahi operasyonun planlanabileceğini söyledi.“

Hastanemizde hali hazırda diğer obezite cerrahisi ameliyatlarının da yine kapalı yöntemle yapılabildiğini kaydetti. Bunların dışında kapalı guatr ve mide, bağırsak, özafagus, pankreas kanserleri ameliyatları da yapılabildiğini aktaran Yavuz; “Kendilerine her türlü maddi ve manevi imkan ve desteği sağlayan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Rahim Ünlübay ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”dedi.