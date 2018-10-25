Nevşehir’de İlk ”Bypass” Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Diyabet(Şeker), Böbrek hastalığı ve Göğüs Ağrısı ve şikayetleri ile Nevşehir Devlet Hastanesine başvuran Süheyla Barana önce anjiyografi operasyonu yapıldı. Daha sonra Baran’ın kardiyoloji ve kalp damar cerrahi uzmanları tarafından açık kalp ameliyatı yapılması gerektiğine karar verildi. Süheyl Baran’ın Bypass ameliyatı başarılı bir şekilde Nevşehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi.

Diyabet(şeker) ve böbrek hastalığı olan Süheyla Baran(69) göğüs ağrısı şikayeti ile Nevşehir Devlet Hastanesi kardiyoloji kliniğine başvurdu. Muayeneleri ve tetkikleri sonrası hastaya koroner anjiografi yapıldı. Yapılan koroner anjiografide 3 ana koroner damarda %90 ve üstü darlıklar olduğu görüldü.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma hastanesinden Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan başkanlığındaki 6 kişilik ekip hastanemize gelerek hastanemiz kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekibinin de katıldığı ortak değerlendirme neticesinde hastanın tedavisinin açık kalp cerrahisi (bypass cerrahisi) olacağı kanaatine varıldı

Ameliyat kararı verilen hasta Doç. Dr. Burak Onan liderliğinde 6 kişilik ekip ve hastanemiz kalp damar cerrahisi, anestezi ve kardiyoloji ekibi ile birlikte operasyona alındı. 4 saat süren operasyonda hastanın darlığı bulunan 3 damarı bypass cerrahisi uygulanarak damarların normal işlevini görmesi sağlandı ve sağlıklı bir şekilde operasyona son verildi.

Ameliyat sonrası hasta yakınlarını bilgilendiren Doç. Dr. Burak Onan; "Hastamız 69 yaşında diyabet ve böbrek hastası, göğsünde şiddetli ağrı buna bağlı olarak hastamızın kalbi besleyen damarlarında darlık ve tıkanıklıklar olsa da ciddi bir kriz geçirmemiş olması kendisi için büyük bir şans oldu. Onan; ameliyatın oldukça başarılı geçtiğini, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ancak ameliyat sonrasında takip gerektiği için hastanın 24 saat yoğun bakım ünitesinde takip edileceğini açıkladı.

Operasyon sonrası hasta gerekli takip ve tedavilerinin en uygun şekilde yapılacağı 3. basamak kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitesine alındı.

Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, “Hastayı yoğun bakım ünitesinde ziyaret ederek, hastamızın genel durumu çok iyi, kısa zamanda, kalp damar cerrahi yoğun bakımdan, kardiyoloji servisine alınacağını bir süre burada tedavisinin devam edeceğini bildiren Ünlübay, 21 Temmuz 2016 tarihinde yapılan ilk anjiyografi ’den sonra 22 Ekim 2018 tarihinde de Kalp Cerrahisinde ilk bypass ameliyatını gerçekleştirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Ünlübay “Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başkanı İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan ve ekibi oluşturan Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Şen’e, Anestezi Uzmanı Başol Bay’a, Anestezi Teknisyeni Osman Gergin, Perfüzyonist Ramazan Bacaksız’a, Ameliyathane Hemşiresi Fikret Karayurt’a ve Hastanemiz Kardiyoloji ve Anestezi doktorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 09:42