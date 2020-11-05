Nevşehir’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı
NEVŞEHİR VALİLİĞİ KONFERANS SALONUNDA DÜZENLENEN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU VALİ İNCİ SEZER BECEL BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI. TOPLANTIDA NEVŞEHİR’DE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA SON DURUM DEĞERLENDİRİLİRKEN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜM TÜRKİYE’DE ALINAN YENİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ.
Nevşehir’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında toplandı.
Nevşehir Valiliği konferans salonunda düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali İnci Sezer Becel başkanlığında toplantı. Toplantıda Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında son durum değerlendirilirken İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de alınan yeni tedbirler görüşüldü.
Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ayrıca Nevşehir’de kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulduğunda, il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemleri 04.11.2020 tarihinde toplanan Pandemi Kurulunda değerlendirilmiş olup mesai saatlerinin değiştirilmesine gerek olmadığı kararının alındığı öğrenildi.