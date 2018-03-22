Nevşehir’de hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir’de 3 farklı petrol istasyonundan oto yıkama cihaz yıkama makinelerinin kırılmasıyla hırsızlık yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de 3 farklı benzin istasyonunda bulunan oto yıkama cihazlarını kırarak içerisinde bulunan paraları çalan 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.T., M.O. ve O.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.