Nevşehir’de Hijyen Seferberliği

Nevşehir’de bulaşıcı hastalıklara karşı koruma ve kontrol tedbirleri kapsamında Nevşehir Belediyesi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu amaçla Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 6 kişilik ekip, toplu taşıma araçlarında, öğrenci servislerinde, otobüs duraklarında, okul servisleri ve personel servis minibüslerinde, Kapadokya Havalimanı’nda ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. İlaçlama çalışmaları sırasında Sağlık Bakanlığının onay verdiği temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri kullanıldı.

Nevşehir Belediyesi yetkilileri, kapalı alanlarda, kamu kurumlarında ve toplu taşıma araçlarında bulaşıcı hastalıklara neden olan mikroorganizmalara karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışmasını sürdürüleceğini açıkladı.