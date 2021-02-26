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Nevşehir’de Hayvan Pazarı 1 Mart’ta yeniden açılıyor
Aksaray’da görülen şap hastalığı nedeniyle 21 Ocak tarihinde kapatılan Nevşehir Hayvan Pazarı 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla yeniden açılıyor.
Nevşehir 26.02.2021, 15:35 26.02.2021, 16:10
Aksaray bölgesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Nevşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonu gereğince 21 Ocak tarihinde geçici olarak kapatılan Nevşehir Hayvan Pazarı yine aynı komisyonun almış olduğu karar sonrasında 1 Mart Pazartesi gününden itibaren yeniden açılacak.